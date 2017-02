La La Land : et si David Lynch avait réalisé le film

A quelques jours des Oscars, La La Land fait le tour de la toile dans de nombreuses parodies.

La comédie musicale a emporté déjà plus de deux millions de spectateurs dans l’Hexagone. Ses chansons, ses danses, ses acteurs et sa réalisation élégante ont séduit une grande partie des cinéphiles (les autres, on en parle ici) dans une ambiance colorée mélodramatique.

Sauf que les internautes de Cinéfix ont imaginé ce qu’aurait pu donner le film s’il avait été réalisé par David Lynch. Et il suffit de ralentir les chansons, de monter les images différemment et de faire quelques clins d’œil à la filmographie du cinéaste (Mulholland Drive, Twin Peaks) pour retrouver une ambiance ultra pesante voire glauque. Le résultat est globalement extrêmement fidèle

Les gars de Cinéfix sont d’ailleurs particulièrement inspirés par le film de Damien Chazelle puisqu’il y a quelques jours, ils avaient également imaginé le jeu vidéo 8-bit qui retracerait le parcours de Mia et Sebastian.

Avec 14 nominations (et 13 récompenses possible), La La Land est le grand favori des Oscars qui se dérouleront dans la nuit de dimanche à lundi.