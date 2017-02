Captain Marvel : Brie Larson explique pourquoi la première super-héroïne Marvel ne compte pas pour des prunes

Il vous faudra attendre encore deux ans avant de découvrir sur grand écran les aventures de Captain Marvel. Mais son interprète cogite déjà pas mal sur le sujet.

Brie Larson a une certaine pression sur les épaules, puisqu’elle interprétera prochainement la première héroïne Marvel a bénéficié d’un long métrage en solo, en la personne de Captain Marvel. L’actrice, qui a creusé son sillon du côté du cinéma indépendant et a sidéré nombre de spectateurs il y a quelques mois dans le remarquable Room, s’essaie désormais au cinéma grand public à la faveur du prochain Kong : Skull Island, après quoi elle rejoindra l’écurie Marvel.

Interrogée par IGN, elle s’est bien gardée de dévoiler le scénario du blockbuster, mais a expliqué comment elle s’identifiait au personnage, et ce qui en fait selon elle une héroïne de premier plan.

«J’ai été une jeune femme et je n’avais pas… Je ne savais pas forcément ce qu’était un héros, un mentor, un modèle, je ne savais pas forcément ce que je voulais devenir. Je crois que c’est compliqué de grandir et de naviguer entre toutes ces problématiques, c’est très important pour moi. Et puis au sujet de Captain Marvel, sa capacité à être une passerelle entre deux mondes, qu’elel puisse évoluer sur Terre et dans l’espace, que le lieu qui lui appartient soit ce minuscule espace entre l’atmosphère et l’espace, ça a beaucoup de sens pour moi. »

C’est bien beau tout ça, mais il va tout de même falloir s’armer de patience, puisque Captain Marvel et Brie Larson ne sont pas programmés avant mars 2019.