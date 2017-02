Jeepers creepers 3 : Une muse de John Carpenter va s'en prendre au monstre

Jeepers Creepers 3 vient d’entamer son tournage, et on en sait un peu plus sur son casting.

Projet longtemps repoussé, voire annulé, Jeepers Creepers 3 semble revenu des abimes du development hell puisque son tournage vient de commencer. Et à cette occasion, les petits gars de Cinema Runner prétendent avoir mis la main sur le casting du nouveau film de Victor Salva.

Et parmi les nombreuses futures victimes, il y a un nom qui a tout particulièrement retenu notre attention. En effet, Adrienne Barbeau sera de la partie. Et si son nom vous dit quelque chose, c’est peut-être parce que la comédienne fut la compagne et l’égérie d’un grand maître du genre, le fameux John Carpenter.

Il l’immortalisa notamment dans Fog et New York 1997. Mais Adrienne s’illustra également dans quelques séries cultes, comme Babylon 5, La Caravane de l’Etrange, ou plus récemment Sons of Anarchy. Inutile de préciser que pour le coup, si elle devait bien tenir un rôle substantiel dans Jeepers Creepers 3, on serait franchement aux anges.