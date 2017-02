Kristen Stewart va se mouiller dans un blockbuster aquatique à la Armageddon

Il y a des pitch et des castings qui font rêver. Et Underwater pourrait bien être de ceux-là.

Longtemps moquée pour sa prestation dans Twilight, avant d’être vouée aux gémonies après que sa vie privée ait relayée complaisamment par une certaine presse, Kristen Stewart ne s’en est pas moins constitué une solide base de fans, ainsi qu’une réputation de comédienne de premier plan. Il faut dire qu’elle a su intelligemment rediriger sa carrière au gré d’une orientation plus arty, en tournant notamment avec Olivier Assayas.

Mais bon, il faut bien payer la sauce des pâtes et du coup, Kristen revient au cinéma mainstream, avec Underwater, que le Hollywood Reporter décrit carrément comme un Armageddon sous l’eau. Voici ce que la publication américaine a à dire du synopsis du film.

« Underwater suit une équipe de scientifiques sous-marins qui, suite à un tremblement de terre, doivent entreprendre une véritable odyssée pour assurer leur survie. »

Pour le coup, si ce Underwater, écrit et réalisé par Will Eubank (The Signal), parvient à être aussi ridiculement drôle et divertissant que le blockbuster de Michael Bay, on signe tout de suite.