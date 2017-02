Uncharted : le scénariste explique combien le film va être explosif

L’adaptation cinéma de la saga Uncharted progresse rapidement, puisque son scénario est achevé, et que l’auteur vient d’en dire un peu plus à ce sujet.

Joe Carnahan est probablement un des artistes les plus indiqués pour rédiger une adaptation de la fresque vidéo-ludique qui a fait la gloire de Naughty Dog. Réalisateur de films aussi différents que Narc, L’Agence tous risques ou Le Territoire des Loups, le monsieur est sur le papier tout indiqué pour caréner un récit d’aventures explosif.

Interrogé par les petits gars de Coming Soon, il a expliqué combien sa vision du script serait remuante.

« Quand j’ai écrit Uncharted, je ne me suis pas économisé. Je l’ai écrit comme les jeux. Les personnages y jurent, sont super bavards et j’ai gardé tout ça intact et clairement je ne l’ai pas écrit comme un PG-13, je l’ai écrit comme le projet exigeait d’être écrit. »

Et manifestement Sony comme Naughty Dog ont laissé à Joe Carnahan une grande liberté pour appréhender le projet.

« Non, ils m’ont laissé faire ce que je voulais. J’ai probablement écrit quatre des plus folles scènes d’action que j’ai jamais conçues pour le cinéma putain ! J’ai utilisé les jeux Uncharted comme un tremplin, mais je ne me suis pas appuyé sur l’un d’entre eux plus spécifiquement, parce qu’ils sont déjà très aboutis. Il n’y a aucun intérêt à en transposer un directement au cinéma, il faut proposer quelque chose de nouveau, du coup c’est ce que j’ai fait. C’était un sacré challenge, mais c’est vraiment marrant. »