Michelle Rodriguez rejoint Battle Angel, l'adaptation du manga Gunnm

Après quasiment 25 ans d'attente, le projet d'adaptation du manga Gunnm prend enfin son envol et il redouble d'efforts pour nous convaincre que cela valait la peine de l'attendre. Et le pire, c'est qu'on est tenté de le croire.

Si l'on est toujours saisi d'une petite inquiétude lorsque l'on se rappelle que c'est Robert Rodriguez qui est en charge de l'adaptation et non James Cameron (qui produit), il faut bien avouer que le projet Battle Angel semble parti sur les bons rails. Et après avoir appris récemment que Jennifer Connelly en faisait partie, c'est à présent au tour de Michelle Rodriguez d'entrer dans la danse.

Le site Entertainment Weekly vient en effet de révéler que la belle avait rejoint le film et qu'elle y incarnerait le guerrier - cyborg Gelda, ce qui, mine de rien nous en dit pas mal sur l'histoire telle qu'elle nous sera racontée. En effet, dans le manga, Gelda est en quelque sorte le mentor de Yoko, presque une figure maternelle, après qu'elle l'ait sauvée durant son enfance au moment des guerres martiennes. Combattante féroce mais pleine de compassion, son look a grandement inspiré Yoko lorsqu'elle devra prendre plus tard les armes. Cela signifie donc qu'il pourrait y avoir quelques flashbacks durant le film, notamment en rapport avec le chapitre le plus récent de la saga, les Mars Chronicle.

On rappelle que c'est Rosa Salazar qui interpète notre très chère Yoko tandis que Christoph Waltz sera le professeur Ido, celui qui retrouve son corps dans une des décharges de Zalem. Robert Rodriguez ne fait pas que réaliser le film, il l'a également écrit, et si tout se passe bien, on devrait enfin le découvrir sur nos écrans le 1er août 2018. Et c'est pas trop tôt.

Gelda, à gauche.