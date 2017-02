Charlize Theron va devenir une Atomic Blonde

Charlize Theron a tout pour elle. La beauté, le talent, une excellente carrière et un caractère bien trempé. Il était donc plus que temps qu'elle fasse parler la poudre.

Alors qu'on attend de pied ferme le 14 avril prochain pour savoir comment Charlize Theron a réussi à retourner Vin Diesel contre sa famille dans Fast & Furious 8, la comédienne a un agenda très chargé ces prochains. En effet, notre Furiosa d'amour va plonger dans les méandres du film d'espionnage musclé à l'occasion d'Atomic Blonde, réalisé par David Leitch.

Il s'agit en réalité du nouveau nom de The Coldest City qui est en fait l'adaptation d'un comics d'Antony Johnston. Et on ne va pas trop rigoler dans Atomic Blonde apparemment puisque Charlize Theron y interprètra Lorraine Broughton, l'un des agents les plus efficaces du MI6 (les services secrets anglais) qui, à quelques heures de la chute du mur de Berlin est obligé d'aller enquêter dans la capitale allemande suite à la mort d'un de ses collègues. En plus de cela, elle doit retrouver des dossiers importants qui ne doivent surtout pas tomber entre les mains de ses ennemis, tâche rendue d'autant plus difficile lorsque l'on se trouve dans une ville plongée dans le chaos et sur le point d'entrer dans l'histoire.

Le film est prévu sur les écrans le 11 août prochain et Charlize Theron ne sera pas seule dans ce nid d'espion puisqu'elle sera entourée de James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella ou encore Toby Jones. Dans l'attente d'une première bande-annonce, on peut faire confiance au réalisateur de John Wick pour que cela déménage un minimum.