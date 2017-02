Alien : Covenant présente son équipage dans un prologue vidéo

On ne va pas redire à quel point on attend Alien : Covenant, si ça se trouve vous êtes dans le même état que nous. C'est qu'on attend le 19 mai avec impatience et on est prêt à parier que ça va être un très grand moment.

Peut-être parce qu'à la différence de Prometheus, Covenant est un Alien assumé et déjà ça nous donne une petite idée de ce qui nous attend. En plus parce qu'après les 20 minutes qu'on a vu du film à Noël, on sait que quelque chose se passe de ce côté-là. On ne saurait dire quoi exactement mais nous avons l'impression que Ridley Scott a réussi à retrouver l'ambiance du tout premier film de la saga.

Il y a quelques jours, la Fox avait enfin diffusé la première photo de l'équipage du vaisseau et il était assez conséquent, dirigé par le Capitaine James Franco. Nous nous attendions à une promotion classique pour la suite mais rien ne nous avait préparé à ce qui vient de se passer. La Fox a en effet décidé de diffuser un prologue du film, un extrait de plus de quatre minutes qui nous permet vraiment de faire connaissance avec les hommes et les femmes qui vont en baver dans quelques mois.

4 minutes durant lesquelles nous les découvrons au cours de leur dernier repas avant qu'ils soient plongés en cryo-sommeil. Composé majoritairement de couples, et de Walter l'androïde, l'équipage semble particulièrement soudé une fois que la figure d'autorité est partie se coucher. Nous y retrouvons pas mal de clins d'oeil à la saga principale et Ridley Scott s'amuse à nous balancer des fausses pistes qui en appellent à la connaissance des fans de sa franchise. On y voit également une grosse mélancolie parcourir ces hommes et ces femmes à l'idée d'avoir tout laissé derrière eux et face à la colonisation historique qu'ils s'apprêtent à accomplir.

Une entrée en matière qui fait extrêmement plaisir, qui nous met dans l'ambiance avec en toile de fond l'assurance que cette bonne humeur ne restera pas longtemps. Résultat, on est encore plus à fond qu'avant, et l'attente risque d'être insupportable. Sont forts à la Fox quand ils décident de bien faire les choses.