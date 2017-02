Xavier Gens nous exorcise avec le trailer inquiétant de Crucifixion

Xavier Gens est de retour, avec un exorcisme qui va nous jouer un mauvais tour.

Bon autant vous prévenir, le trailer qui suit est loin d’être parfait. Tout semble indiquer que son étalonnage est loin d’être définitif tandis que son montage évoque un peu trop franchement les palanquées de film d’exorcismes qui ont encombré le 7ème art depuis… heu… L’Exorciste.

Néanmoins, on vous encourage à passer ces menues scories, tant le trailer que voilà contient d’images fortes, composées, travaillées et in fine flippantes. Et comme cette Crucifixion est produit par Jason Blum, on est en droit d'espérer une création aussi efficace que maline.