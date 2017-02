Ça s'appelle Storange, c'est un court-métrage et c'est terrifiant

Une cave. Un homme. Sa fille. Un téléphone portable. Il n’en faut pas plus pour faire de Storage un court-métrage terrifiant.

Preuve qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir de gros moyens pour emballer quelque chose d’intensément flippant, Storage vient nous rappeler qu’avec de l’huile de coude et un concept tout simple, deux types peuvent vous filer une frousse de tous les diables.

Ecrit et réalisé par deux norvégiens, Henry Chu et Stefan Sundberg met en scène un père et son enfant, occupés à ranger divers objets dans la cave de leur immeuble. Sauf que les apparences se montrent parfois trompeuses.

Ce court-métrage d’à peine 5 minutes n’est pas foncièrement original, mais la qualité de son exécution, son rythme intense et sa brièveté font clairement office de très belle carte de visite pour ces deux cinéastes.

Et si le film connaît succès et audience, gageons qu’il faudra peu de temps à Hollywood pour mettre la main sur ses auteurs et leur idée, comme ce fut tout récemment le cas avec Dans le Noir.