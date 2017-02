Han Solo : le nouveau Chewbacca adresse un message ému aux fans

En coulisses du spin-off de Star Wars dédié à Han Solo s’opère une petite révolution, puisque Chewbacca vient de changer d’interprète.

En effet, depuis 40 ans, le rôle était tenu avec réussite par le formidable Peter Mayhew, devenu une véritable légende des conventions et autres rassemblements à la gloire de Star Wars. Déjà dans Le Réveil de la Force, le comédien avait dû laisser en partie la place à Joonas Suotamo. Avec le Han Solo Film dont le tournage démarre tout juste, le remplaçant devient titulaire, et campera le Wookie durant l’intégralité du film.

Ému et conscient de l’enjeu symbolique, Suotamo vient de publier une déclaration à l’attention du public de la franchise.

« Je suis profondément reconnaissant pour cette incroyable opportunité d’appartenir à la franchise Star Wars que j’aime depuis mon enfance. J’aimerais remercier ma famille, mes amis, mes coach de basket et mes équipiers, mes confrères du casting et les techniciens, les gens de Lucasfilm et Disney, les fans géniaux de cet univers spectaculaire et Peter Mayhew tout particulièrement.

Chewbacca est l’un des personnages les plus iconiques de l’histoire du cinéma et le portrait qu’a fait Peter de ce Wookie adoré a répandu tellement de joie de par le monde. Le parrainage de Peter et sa gentillesse ont été autant d’inestimables dons qui m’ont réchauffé l’esprit et préparé à ce voyage. J’aspire à rendre Peter fier et à offrir aux fans le Chewie qu’ils connaissent et aiment.

On se verra dans une galaxie lointaine, très lointaine… »

Gageons que la pression doit être forte sur les épaules velues du Wookie, tant les amateurs des mondes créés par George Lucas ne pardonenraient pas qu'on dénature ce personnage culte.