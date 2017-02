Oscars 2017 : pour Honest Trailers, La La Land c'est de la "branlette" !

Certains ont affirmé qu’on avait raté sa vie si on n’avait pas de Rolex à 40 ans. Nous on penche plus pour dire qu’on manque de bonnes marrades hebdomadaires si on ne connait pas Honest Trailers.

Si vous ne connaissez pas le principe, les gars très inspirés de Screen Junkies publient chaque semaine des bandes annonces parodiques sur les films en tête d’affiche. Pour les occasions exceptionnelles, ils font également des vidéos exceptionnelles. A quelques jours de la 89e cérémonie des Oscars, ils ont donc concocté un honest trailer sur les neuf long-métrages nommés à l’Oscar du meilleur film.

C’est ainsi qu’ils se moquent gentiment de chacun d’entre eux, remettant en cause leur scénario (La La Land), leur propos (Les Figures de l'ombre) ou même leur présence dans la catégorie phare des Oscars (Comancheria). Et avec l’arrivée de Trump au pouvoir, ils ont même imaginé ce qu'aurait écrit l’homme qui tweete plus vite que son ombre sur la toile.

Qui de La La Land ou Moonlight remportera l'Oscar suprême ? Casey Affleck sera-t-il battu par Denzel Washington ? Isabelle Huppert ramènera-t-elle un oscar à la France ? Verdict dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 2h à Los Angeles. Retrouvez tous les nommés juste ici.