Le tournage de Jeepers Creepers 3 a officiellement commencé

L'attente aura été longue, le chemin semé d'embûches mais les fans du Creeper peuvent enfin souffler, Jeepers Creepers 3 est officiellement en tournage.

Malheureusement, le film ne se sera pas refait une virginité et devra composer avec le passé obscur et dramatique de son créateur - réalisateur, Victor Salva jusqu'à la fin de sa vie. Si, d'un côté, cela peut enrichir le film thématiquement, il peut par contre aussi en pâtir au moment de sa promotion. Mais ne soyons pas rabat-joie et savourons notre plaisir face à cette grande nouvelle : Jeepers Creepers 3 est officiellement en tournage depuis le 20 février dernier, à Baton Rouge en Louisiane.

Situé des années après le second film, Jeepers Creepers 3 devrait nous offrir la possibilité de renouer avec les personnages de deux précédents épisodes lancés sur les traces du monstre carnivore et renifleur de slips pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes et comprendre enfin ce qu'il est.

Et d'ailleurs, l'histoire se centrera principalement sur l'héroïne du premier film, Trish, toujours interprétée par Gina Philips, qui est aujourd'hui la mère d'un ado nommé Darry en mémoire de son frère disparu 23 ans plus tôt. Et quand elle craint que son enfant connaisse le même sort, elle s'allie avec la famille Taggart pour prendre les devants et régler son compte au Creeper. Sauf qu'évidemment, la bête ne va pas se laisser faire.

Donc voilà, c'est tout ce que l'on peut en dire pour le moment, et c'est déjà amplement suffisant. Imaginez un peu quoi, d'ici un an, un an et demi, on va enfin pouvoir voir l'ultime chapitre de Jeepers Creepers, 15 ans plus tard. Un bonheur !