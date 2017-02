Le film sur Han Solo dévoile la première image de son casting

Les plus jeunes ne connaitront jamais Star Wars comme nous l'avons vécu. Des films étalés sur des décennies alors que rien ne laissait penser à un retour, l'excitation qui monte de plus en plus, l'inquiétude aussi, la folie de la sortie. Tout ça, c'est vachement plus difficile à avoir quand il en sort un par an.

Mais cela ne veut pas dire que la saga culte n'a plus le même pouvoir de fascination qu'avant. Disons simplement qu'elle joue aujourd'hui sur un plan différent, qui est plus de l'ordre du rendez-vous annuel dorénavant. En effet, la tension est bien moindre lorsque l'on sait que chaque année un nouveau film de la saga sera sur les écrans. Ce qui ne nous empêche pas de nous emballer à chaque fois par contre, ça reste Star Wars faut pas déconner, mais on a plus l'habitude.

Et donc, après Rogue One et en attendant Les Derniers Jedi, la franchise continue l'exploration de son univers puisque le prochain spin-off est actuellement en tournage et que, comme chacun le sait, il nous racontera les origines d'Han Solo. Réalisé par Phil Lord et Chris Miller, le film nous entrainera donc des années en arrière pour comprendre comment le héros est devenu un hors-la-loi, comment il a rencontré Chewbacca et Lando Calrissian et comment il a récupéré le Faucon Millénaire (même si ça on le sait déjà).

Après la photo du clap annonçant le début du tournage, le film passe donc la vitesse supérieure en nous proposant aujourd'hui la première image officielle du casting. Publiée sur le compte Twitter de la saga, elle nous permet donc de découvrir Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando), Chewbacca, Woody Harrelson, Emilia Clarke et Phoebe Waller-Bridge, entourés des deux réalisateurs, tout contents d'être aux commandes du Faucon.

Alors bien sûr, cela ne nous dit absolument rien sur l'intrigue, mais la machine est en marche. Et il faudra attendre le mois de mai 2018 pour savoir ce qu'elle a dans le ventre.