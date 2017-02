James Cameron en dit plus sur la conversion 3D de Terminator 2

Le temps passe vite quand on s'amuse et Terminator 2 a déjà 25 ans. L'occasion rêvée pour fêter un anniversaire en mode 3D.

Fin 2015, la nouvelle était tombée, James Cameron préparait une version 3D de son cultissime Terminator 2, pile poil pour les 25 ans du film. Initialement prévu pour sortir en 2016, cette nouvelle version s'était vu répoussée à 2017, sans que l'on sache trop quand d'ailleurs. Mais figurez-vous que 2017, c'est maintenant, et que le nouveau T2 a été présenté en avant-première exclusive lors du dernier festival de Berlin devant une foule que l'on imagine médusée.

Alors qu'on espère tous une sortie en salles très prochainement, James Cameron s'est permis une petite intervention sur Facebook pour expliquer comment il avait envisagé cette conversion exceptionnelle :

"Nous avons particulièrement pris soin de la qualité générale du film, le qualité de sa présentation, pour son passage en 3D. Nous avons commencé avec un transfert 4K, ensuite nous avons opéré un processus de dégrainage, donc le film est plus beau qu'avant, même si vous le regardez en 2D, il sera plus beau qu'avant."

Il ne dit pas grand chose, mais cela suffit à nous envoyer des étoiles dans les yeux. Il est fort quand même. Et, évidemment, on pense tous à ce que ses autres films connaissent le même traitement. Et il y pense aussi d'ailleurs :

"Je pense que ce serait super de faire ça pour tous mes films. J'adorerais voir Abyss et Aliens en 3D. Tout est une question économique en réalité. La sortie de Titanic 3D était un succès puisque nous avons récolté 440 millions de dollars. Si T2 fait un score comparable et que cela nous donne confiance, alors nous le ferons. Seulement s'il existe un marché. Si c'est uniquement par vanité, je ne le ferais pas."

Nul doute cependant que Terminator 2 3D soit un succès lorsqu'il ressortira en salles, les précédents films de la franchise n'ayant pas réussi à porter atteinte à ce joyau. Et comme en plus on sait maintenant que Cameron prépare un ultime épisode pour 2019, la hype risque bien de nous reprendre comme il y a 25 ans. D'ailleurs, la preuve, on a ressorti nos cassettes de Guns'n'Roses. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas.