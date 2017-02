Dwayne Johnson explique pourquoi le méchant Black Adam sera en fait un héros

Bon, alors, ce n'est pas vraiment une surprise, vous savez tous maintenant que Dwayne Johnson sera bientôt dans un film de super-héros DC et qu'il interprètera le terrible Black Adam.

Quelque part, c'est logique de retrouver The Rock chez les super-héros. Parce que le mec est tellement bigger than life qu'on s'étonne même qu'il n'y soit pas allé avant. Si ça ne tenait qu'à nous, tous les super-héros DC seraient The Rock. Même Wonder Woman. Alors qu'on espère tous que Warner et DC arrêtent de faire n'importe quoi avec leur univers, nous retrouverons Dwayne Johnson au générique de Shazam, probablement réalisé par David F. Sandberg, avant que son personnage de Black Adam n'ait droit à sa propre aventure solo.

Et pour qui connait un peu le comics, vous comprendrez tout de suite que cette fois The Rock ne sera pas vraiment le héros de l'histoire puisque Black Adam n'est rien de moins que la Némésis de ce bon vieux Billy Batson. Enfin, ça, c'est ce que l'on pense tous. Parce que Dwayne Johnson, lui, le voit d'un oeil différent. Pour lui, Black Adam est un héros, comme il l'a expliqué lors d'un récent Q&A sur Youtube :

"Bien sûr, dans la mythologie, Black Adam est un méchant. Ou il peut être considéré comme un anti-héros. Donc en quelque sorte il est un héros. Un de ceux qui a le coeur noir, comme moi.

J'adore son background où il a commencé comme un esclave et je pense que ce genre d'histoire, où un homme est rabaissé avant de s'affranchir et de s'élever pour ensuite composer avec la perte de sa famille, c'est très sombre.

Mais cela ajoute aussi de la gravité et du poids à l'histoire. Ce qui veut dire que, pour moi, il est un héros."

Sacré Dwayne Johnson, tellement badass qu'il ne peut pas accepter d'être simplement le méchant d'une histoire, il faut qu'il lui trouve des excuses. Reste que bon, la trajectoire du personnage qu'il dévoile est des plus intéressantes et, si c'est bien, Shazam pourrait effectivement nous offrir un méchant très ambigu, qui renverrait Loki dans son after de soirée gothique-émo. A suivre.