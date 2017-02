Hellboy 3 s’enfonce définitivement dans les abîmes de l’enfer

Une immense page se tourne pour Guillermo Del Toro et Ron Perlman.

Il y a quelques semaines, Guillermo Del Toro avait même demandé à ses fans de l’aider dans ce projet qu’il a en tête depuis très longtemps : Hellboy 3. Il aura tout tenté jusqu’au bout avec Ron Perlman pour faire revivre le mythique personnage une nouvelle fois sur le grand écran.

Malgré tous ses efforts, le cinéaste mexicain a décidé de jeter l’éponge et de se rendre à l’évidence. Il a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en fin d’après-midi :

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it