Wonder Woman : on sait (à peu près) à quoi va ressembler Arès, le grand méchant

On ne sait toujours pas avec exactitude qui jouera Ares dans Wonder Woman, mais on sait à quoi ressemblera le personnage.

Divinité pas franchement sympathique, puisqu’elle se réjouit de causer de monstrueux conflits engendrant quantité de mort, Ares devrait bien être le bad guy tirant les ficelles de la Première Guerre Mondiale (même si on sait bien qu’en fait c’est rien que la fautes des allemands et de leurs vilains casques à pointes).

Si DC a réussi à peu près à garder le mystère autour de l’interprète - on soupçonne David Thewlis - de ce vilain aux terribles plans de destruction, le studio s’est (encore) fait doubler par sa ligne de produits dérivés, puisque Mattel vient de dévoiler le look des jouets Wonder Woman, parmi lesquels figure une figurine Ares.

Et à priori, c’est un gros bourrin en armure, comme dans les comics. À vous les studios.