Lindsay Lohan a très envie de barboter dans La Petite Sirène

Non, Lindsay Lohan n’a pas disparu des radars. La preuve, elle aimerait bien obtenir le rôle de La Petite Sirène.

C’est du moins ce que laisse à penser à penser le dernier message qu’elle a adressé à l’univers, alors que Disney met actuellement sur pied le casting de son adaptation live du classique éponyme, suite au départ brutal de Chloé Grace Moretz.

Pour le coup, on ne sait pas si le studio, qui tient énormément à son image familiale, pourrait prendre le risque d’embaucher une Lindsay Lohan dont les déboires sont encore frais dans les mémoires. Sa dernière apparition à l'écran remontant à The Canyons, le thriller érotique de Paul Shrader avec l'acteur X James Deen.

#thelittlemermaid Une publication partagée par Lindsay Lohan (@lindsaylohan) le 19 Févr. 2017 à 3h24 PST

Sans compter qu’à trente ans (et sans vouloir verser dans le jeunisme) la comédienne n’est peut-être plus tout à fait assez jeune pour jouer ce personnage, encore idéaliste et loin de l’âge adulte. À moins bien sûr que Disney ne nous prépare le Logan du film de sirènes, ce qui pourrait être rigolo hein.

Après, si jamais, par miracle, l’actrice se retrouvait avec une queue de poisson, promis, on militerait activement pour que Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger soient castés dans une future adaptation de Fantastia.

"Sous l'océan..."