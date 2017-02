John Wick 3 : Keanu Reeves a déjà de sanglantes idées !

John Wick 2 déboule demain dans les salles. Mais déjà Keanu Reeves évoque un possible John Wick 3 et ses idées de scénario.

Attention toutefois, ce qui suit contient de menus SPOILERS concernant le film, faisez bien gaffe donc.

Dans un entretien avec Empire, l’interprète du Droopy meurtrier s’est vu demander s’il avait quelques idées sur comment continuer la franchise John Wick. Il faut dire que sans vous révéler la conclusion de John Wick 2, le bon Keanu s’y retrouve dans une situation épineuse.

Mais justement, pour l’artiste, voilà qui pourrait constituer un formidable point de départ pour un éventuel John Wick 3.

« Je pense que l’ouverture du film devrait montrer John Wick essayant de s’échapper de new York. En train de sortir de l’île, littéralement. Peut-être pourrait-il demander de l’aide au personnage de Lawrence Fishburne. À moins que ce ne soit John Leguizamo qui se pointe et me file un coup de main. « Oh John je ne peux pas le faire tu es excomunicado ! »

Peut-être que la Haute Assemblée s’en mêle, puis commence à tirer dans le tas. Et peut-être que cela provoque un affrontement entre la haute Assemblée et le Continental ? Peut-être John est-il l’élément déclencheur de cette confrontation, et peut-être tout cela tourne-t-il carrément à la guerre ? ça ne serait pas génial ? »

Étant donné les qualités (voir notre CRITIQUE) de ce John Wick 2, il semble acquis que la production d’un troisième segment se lancera sitôt le succès au box-office confirmé. Ce qui pour le moment, ne fait pas grand doute.