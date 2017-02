Fast & Furious 8 sera le film le plus long de toute la saga

Vous avez remarqué comme depuis quelques années on n'arrive plus à faire des films courts et efficaces ? Tout ça c'est de la faute de Peter Jackson et de son Seigneur des Anneaux, tout le monde le pense mais personne ne le dit. Et un moment, il faut que la vérité éclate.

Non parce que voilà, maintenant, le moindre film un peu ambitieux se doit de dépasser les deux heures, généralement au prix de grosses longueurs et baisses de rythme au milieu de l'intrigue. Impératif économique ou véritable volonté artistique, difficile de faire la part des choses. D'autant qu'il faut peut-être aussi prendre en compte la volonté des studios de créer des univers étendus pour tout et n'importe quoi en ce moment et que, du coup, placer ses pions en amont, et bien ça demande du temps.

Quand on voit les scores faramineux des blockbusters en salles depuis quelques années, on se dit que la longueur effective d'un film est un faux problème et que là où on pensait que les exploitants de cinéma rouspèteraient un brin parce que ça leur bouffe une séance, finalement tout le monde s'y retrouve.

Il n'empêche que, bon, un petit film d'1h30 qui dépote, bien emballé, ça nous manque quand même pas mal. Surtout lorsqu'il s'agit de grosse action qui tâche. Et bien, ce ne sera pas encore pour cette fois puisque le site Cinemarx.ro vient de révéler que Fast & Furious 8, très attendu après le carton du précédent, devrait atteindre les 2h40 de métrage. Soit une vingtaine de minutes de plus que Fast & Furious 7 et une demi-heure supplémentaire par rapport au 5 et au 6. Alors que l'on se demande toujours si une telle longueur est justifiée, surtout dans un Fast & Furious, on ne nous demande pas vraiment notre avis et il faut croire que la trahison de Vin Diesel vis-à-vis de sa famille, ça demande du temps.

Nous verrons donc bien le 14 avril prochain si c'est too much ou si, à notre grande surprise, on en demandera plus. N'empêche, 2h40 de bagnoles qui explosent, c'est beaucoup quand même.