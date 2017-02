Premières images de Taron Egerton dans Robin Hood : Origins

Dans la longue liste des films qui ne nous paraissent pas indispensables, Robin Hood : Origins occupe une place particulière. Parce que bon, Robin des Bois, ça va on connait, pas besoin de nous la jouer Batman Begins non plus quoi.

Et pourtant, c'est bien ce qui nous attend puisque Robin Hood : Origins se chargera de nous raconter comment le pote de Richard Coeur de Lion est rentré au pays pour voir dans quelle panade il était, avant de prendre le maquis dans la forêt de Sherwood et de monter un posse de rebelles destiné à à bien embêter le pouvoir en place. Alors qu'on apprenait hier que le réalisateur lui-même, Otto Bathurst, avait refusé le film une première fois en estimant qu'il n'y avait aucune raison de refaire un film sur Robin des Bois, voici que le tournage a déjà commencé.

Et comme il faut bien vendre la soupe et préparer le terrain, nous avons déjà droit à quelques images du tournage, grâce au Dubrovnik Times. Oui, parce que le film est tourné en Croatie en fait. Nous découvrons donc le premier visuel de Taron Egerton dans le rôle-titre, non pas en collants et un arc à la main mais en armure de Croisé, ce qui nous indique déjà que le film sera vraiment une origin-story puisque nous y découvrirons le background guerrier du personnage. Alors, ils ont tous l'air d'avoir 15 ans sur la photo mais vu qu'ils sont otus armés on ne va pas trop se moquer d'eux.

Le second cliché nous montre ce lascar de Robin en train d'emballer une nana. S'agit-il de sa promise Lady Marianne ou d'une autre, on ne sait pas. Du point de vue de l'histoire, nous n'y apprenons pas grand chose mais tout semble indiquer que la scène se déroule avant le départ des hommes pour les Croisades.

On rappelle que le film sortira sur les écrans le 23 mars 2018 et qu'il adoptera un ton résolument sombre et réaliste. Ah oui, comme Batman Begins en fait.