The Predator : Shane Black dévoile la première photo officielle et parle de la violence du film

C’est aujourd’hui que débute le tournage de The Predator, le nouveau chapitre de la saga amorcée par John McTiernan, réalisé par Shane Black.

Pour l’occasion, le réalisateur a divulgué quelques informations au sujet de ce film aussi excitant que mystérieux et dont on ne sait pour l’instant à peu près rien, sinon qu’un paquet de gens vont encore s’y faire massacrer par un extra-terrestre amateur de dreadlocks.

Shane Black a donc ouvert les hostilités avec la première photo officielle du casting du film, où l’on retrouve Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes de Moonlight mais également le tout jeune Jacob Tremblay.

Et histoire de nous rendre complètement dingue, le réalisateur de The Nice Guys a ajouté à ce cliché un message sur Twitter très explicite quant au degré de violence que contiendra The Predator.

And, just to be clear... PG-13 is for pussies. Spines bleed... a lot. — Shane Black (@BonafideBlack) 18 février 2017

« Oh et histoire d’être clair… le PG-13 c’est pour les femmelettes. Une colonne vertébrale, ça saigne… Beaucoup. »

Il ne nous reste plus désormais qu’à nous armer de patience.

Mais une colonne vertébrale d'enfant, ça saigne moins non ?