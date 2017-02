Jurassic World 2 : deux personnages emblématiques font leur grand retour en image !

Jurassic World 2 vient d’officialiser le retour de deux idoles de la saga Jurassic Park, pour notre plus grand bonheur.

Alors bien sûr, on se doutait que le personnage de B.D. Wong serait de retour dans la suite de Jurassic World, l’affable généticien s’étant mystérieusement mué en un gros bâtard des enfers du cynisme. Mais pour autant, on n’avait pas encore de confirmation officielle, sans compter que le reboot s’orientant désormais vers une trilogie, il y avait fort à craindre que ce bazar scénaristique n’hésite pas à sacrifier cet antagoniste écrit à la va comme je te pousse.

#rawr Une publication partagée par BD Wong (@wongbd) le 18 Févr. 2017 à 10h41 PST

Mais non, il sera de retour devant la caméra de Juan Antonio Bayona. Et à en croire la photo que l’acteur a dévoilé les studios de Pinewood, il pourrait être accompagné d’un autre emblème de Jurassic Park, une petite futée aux dents longues. On parle bien sûr du Raptor situé derrière B.D. Wong sur cette photo, dont le design provient directement du premier film.

On se souvient que le look des Raptors avait initié un retour en arrière avec Jurassic World, loin des propositions orangées du Monde Perdu ou des prédateurs à plumes de Jurassic Park 3. Un retour aux sources qui pourrait donc se confirmer, Bayona ayant fait savoir qu’il voulait un film au feeling old school.

Et comme c’est dans le premier chapitre que les Velociraptors étaient les plus terrifiants, voir leur grand retour, mis en scène par un fan de Spielberg nous réjouit !