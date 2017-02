Song to Song : une bande-annonce amoureuse et musicale pour le nouveau film de Terrence Malick

Le long-métrage musical sur fond d’amour (à moins que ce soit l'inverse) du cinéaste Texan se dévoile enfin pour notre plus grand plaisir.

« Dans cette histoire d’amour moderne, qui se déroule au Texas, sur la scène musicale d’Austin, deux couples - d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l’autre un magnat de l’industrie musicale et une serveuse qu’il entretient - sont en quête de succès dans cet univers rock’n’roll fait de séduction et de trahison. »

Pour sa première bande-annonce, Song to Song tient toutes les promesses de son synopsis. Son ambiance rock’n’roll texane, la brillante photographie d’Emmanuel Lubezki, la chanson Runaway de Del Shannon et le splendide quatuor entre amour et trahison : Rooney Mara, Natalie Portman, Michael Fassbender et Ryan Gosling.

Terrence Malick délivre un premier spectacle visuel très proche de ses derniers long-métrages. En témoigne, les nombreux plans similaires dans la composition du cadre à ceux de Knight of Cups, A la Merveille ou même Tree of Life.

Song to Song vs Knight of Cups

Austin vs Mont Saint-Michel

Fumée jaune vs Fumée blanche

Le long-métrage du réalisateur divisera donc encore sûrement la critique et le public. Partagés entre une nouvelle aventure onirique et la répétition infinie de son cinéma. Peu importe, Song to Song saura au moins nous attirer dans les salles une nouvelle fois.

Pour admirer le résultat final après plus de cinq ans de travail, pour découvrir qui de la longue liste des acteurs, prévu un temps au casting, sera bel et bien présent à l’écran (Christian Bale, Holly Hunter, Benicio Del Toro…) et évidemment pour voir si Ryan Gosling chante aussi bien que dans La La Land (on l'entend rapidement à la fin du trailer).

Le film sortira en France le 7 juin prochain. En attendant, il sera aussi possible de découvrir le documentaire de Terrence Malick, Voyage of Time, en séance unique partout en France le 11 mai 2017.