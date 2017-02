Les Gardiens de la Galaxie : on en sait un peu plus sur le look de Kurt Russell

Si James Gunn a révélé il y a plus d’un an que Kurt Russell serait le paternel de Chris Pratt dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il s’est bien gardé de dévoiler son look… Jusqu’à aujourd’hui.

Et comme bien souvent, si l’équipe des Gardiens de la Galaxie 2 a su tenir sa langue, la première fuite n’est pas venue directement du studio mais… D’un fabriquant de jouet. Hasbro vient en effet de dévoiler sa nouvelle ligne de jouets Marvel, parmi lesquels figurent en bonne place les figurines dédiées aux Gardiens de la Galaxie. Et logiquement, Ego, The Living Planet, le père de Quill est de la partie.

Pour autant, l’objet n’étant pas extrêmement ressemblant à son modèle de chair, pas évident d’en tirer de grandes conclusions. Tout au plus peut-on dire qu’il aura de la barbe, un manteau blanc-cassé et des bottes, ainsi qu’une écharpe. Ah et le personnage interprété par Russell ne semble pas particulièrement souriant.

Pour en savoir plus il faudra soit guetter les prochains trailers, soit patienter gentiment jusqu’à la fin du mois d’avril 2017, puis que Les Gardiens de la Galaxie 2 est programmé pour le 24 avril.