Skull Island : Kong se bat dans 4 nouveaux extraits !

Au cas où vous n’auriez pas remarqué, on attend avec énormément d’impatience Kong : Skull Island, qui a la générosité de nous offrir 4 nouveaux extraits.

Les énormes blockbusters n’ont pas pour habitude de dévoiler grand-chose de très excitant dans les quelques extraits qu’ils daignent offrir à la plèbe. Du coup, on se réjouit de découvrir ici quatre jolies séquences de Skull Island, plutôt spectaculaires. On y découvre un dialogue, où John Goodman admire une gigantesque empreinte de patte, mais surtout deux scènes d’action particulièrement impressionnantes.

























Tout d’abord, nous avons droit à un aperçu de la découverte de Kong. Outre la dimension technique et inconique de cette scène, on notera le très grand nombre d’hélicoptères à l’image, ce qui laisse à penser que le Roi de la jungle et le reste de la faune locale vont avoir de quoi manger pendant le film.

Quant à la deuxième scène d’action, elle met face à face Kong et une des atroces bébêtes qui peuplent Skull Island. Elle rappellera de par sa dramaturgie et son décor l’affrontement entre le singe et un T-Rex chez Peter Jackson.