Justice League : une nouvelle photo dévoile des ennemis inédits de Batman

Mine de rien, excepté une poignée de dialogues et d’images, on ne sait pas grand-chose de Justice League, programmé pour le mois de novembre prochain. Et la nouvelle image qui vient d’être dévoilée contient quelques infos intéressantes.

Elle a été publiée par Larry Fong, le chef opérateur du blockbuster et collaborateur de longue date de Zack Snyder. Sur ce cliché, on voit le cinéaste en plein montage de Justice League, et sur le moniteur de son poste de travail, Batman est comme de par hasard en pleine action.

Hey kids, this is how movies get their final look. In a digital intermediate suite, shot by shot. No ‘filters’. #funfact #filmschoolfriday pic.twitter.com/XZlxzi46xQ — Larry Fong (@larryfong) 17 février 2017

Pas évident de savoir avec qui le Chevalier Noir est en train de bastonner, mais on dirait bien qu’il s’agit de robots. Il y aurait donc de nouveaux antagonistes dans le film. En l’état, on pense aux troupes de Steppenworlf, grand méchant de ce premier rassemblement de l’écurie DC, qui préparera le terrain pour l’avènement de Darseid, bad guy appelé à jouer un rôle comparable à celui de Thanos chez Marvel.

L’attente risque d’être longue jusqu’en novembre 2017.