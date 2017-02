Guillaume Canet prépare Les Petits Mouchoirs 2

Le monde est cruel. Alors que nous commencions seulement à réhabiliter un peu Guillaume Canet après son étonnant Rock’n Roll, voilà qu’il retrouve ses mauvaises habitudes.

Est-ce le succès de son nouveau film ? Du pur masochisme ? Une tentative de provoquer une vague de suicides du côté du Cap Ferret ? Ou bien le résultat d’une ambition bien mal placée, qui le pousserait à dupliquer les succès de Un Elephant ça trompe énormément ou Nous Irons Tous au Paradis ?

On l’ignore, toujours est-il que la comédienne Valérie Bonneton vient de confirmer à Télé 7 Jours qu’elle tournerait dès 2018 la suite des Petits Mouchoirs. Un évènement funeste mais logique, le premier chapitre ayant réuni dans les salles obscures pas moins de 5 millions de spectateurs.

Voilà, vous êtes prévenus. Ah et sinon, on vous explique par ici pourquoi Les Petits Mouchoirs et Guillaume Canet sont deux menaces qui pèsent sur le destin de l'humanité. D'ailleurs tout cela ne nous dit pas si Les Petits Mouchoirs 2 : le retour de la vengance de Dujardin sera le nouveau film de la vie de son réalisateur.