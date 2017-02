Wonder Woman : du nouveau sur le vrai méchant du film ?

Hey, vous savez de quel film on ne absolument pas depuis quelques mois alors qu'on l'attend tous ? Wonder Woman. Ca tombe, on a des nouveaux trucs à dire dessus.

Si c'est bien tendu du slip actuellement dans les couloirs de Warner / DC, il ne faudrait pas oublier que certains films arrivent quand même à se monter et qu'ils vont même bientôt sortir sur nos écrans. Comme Wonder Woman par exemple, qui débarquera dans nos salles le 7 juin prochain. Un film évènement étrangement assez silencieux alors qu'il faudrait en parler plus pour rassurer les fans du DCU. Surtout que les dernières rumeurs autour du projet laissaient penser qu'il aurait lui aussi subi quelques fâcheuses réécritures. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça.

Non, si nous reparlons de Wonder Woman aujourd'hui c'est parce que nous avons peut-être une information importante sur l'un des personnages les plus importants du film. Jusqu'à présent nous savions que David Thewlis, le professeur Lupin d'Harry Potter, était dans le film mais nous ignorions dans quelle mesure puisque la nature de sa participation restait un secret. Le site Batman News vient peut-être d'éventer le mystère.

David Thewlis chez Harry Potter

Tandis que le film se déroulera dans le contexte de la Première Guere Mondiale, il a été évoqué assez tôt que le terrible Arès devrait également y mettre son grain de sel, bien que rien n'ait encore été confirmé autour de ce personnage. Les différents trailers laissaient penser que Danny Huston pourrait endosser cette responsabilité en plus d'incarner un général allemand, mais rien n'était confirmé.

Batman News vient donc de révéler qu'ils ont eu la chance d'assister à une projection-test du film et qu'en réalité ce serait David Thewlis qui serait Arès. Le personnage serait en fait une combinaison entre images de synthèse et prothèses, ce qui expliquerait qu'on n'ait encore rien vu à son sujet puisque son traitement ne serait pas encore totalement achevé.





Alors, nous, ça nous va si c'est lui, et si c'est Danny Huston, c'est pareil. Tout ce qu'on veut, c'est un grand méchant bien méchant et charismatique, qui nous rappelle que DC ça peut aussi être très bien quand c'est fait intelligemment. Il faudra évidemment attendre une confirmation officielle avant de s'emballer mais, au pire, ce n'est pas grave, le film sort début juin. Ca ne nous laisse plus très longtemps à attendre. Patience, donc...