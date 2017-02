Un prequel de Hook autour de Rufio a besoin de votre argent sur Kickstarter

Que voilà un sujet délicat à traiter. Comment parler du Hook de Spielberg, qui a bercé notre enfance, sans en dire du mal alors qu'on ne le trouve pas top malgré ses qualités ? Ouais, pas simple cette affaire.

Non parce que bon, on adore Steven Spielberg, en fait, c'est même l'un des réalisateurs préférés de la rédaction, mais il faut bien reconnaitre qu'il n'a pas fait que des chefs-d'oeuvre. Prenez Hook par exemple, un super sujet, un super casting, du pognon à ne plus savoir qu'en faire et au final, un film problématique avec un Spielberg en petite forme. Si l'on passe volontairement sur les décors où l'on voyait encore les coups de pinceaux, force est de reconnaitre que le film est envahi par une mièvrerie assez gênante qui plombe l'ensemble avec son message à deux balles ("Il est devenu méchant parce qu'il a pas eu de papa" Et bim, dans ta face).

Il n'empêche que le film comporte de grandes qualités, dont un personnage en particulier, Rufio, le boss des Enfants Perdus qui voit d'un très mauvais oeil que Peter Pan revienne faire sa loi. Incarné par Dante Basco, Rufio a marqué les esprits par son côté sauvage cool et surtout sa triste fin. C'est aussi ça de ne pas être le héros de l'histoire. Et bien figurez-vous que 25 ans plus tard, son interprète a décidé de raviver la flamme en lançant le projet Bangarang, soit un court-métrage qui nous présente les origines du personnages, dont voici d'ailleurs le synopsis :

"C’est l’histoire de Rufio avant le mohawk, avant son arrivée au Pays Imaginaire, avant qu’il ne devienne le Pan après le départ de Peter. Il a 13 ans et il a un grand destin devant lui. Sa mère a dû le placer en maison d’accueil dans laquelle il a rencontré ses meilleurs amis, un Jamaïcain nommé Juliani et une latina du nom d’Ella. Avec eux, Rufio va trouver un moyen d’échapper à son mauvais sort et aller vers un avenir meilleur. Nous répondrons à toutes les questions que vous vous posiez : comment Rufio est devenu le chef des enfants perdus, d’où vient le cri Bangarang ou encore, comment a-t-il obtenu le mohawk ?"

Comme nous sommes en 2017 et que la mode est de financer un projet en puisant directement dans les économies du consommateur, Dante Basco a fort logiquement lancé une campagne Kickstarter pour monter le budget de son film. Et ça a l'air de plutôt bien lui réussir puisqu'il a déjà atteint son seuil initial de 30.000 dollars puisque, au moment où nous écrivons ces lignes, il a ramassé 40 421 dollars alors qu'il lui reste encore 22 jours.

La cerise sur le gâteau étant que si l'appel au financement atteint la somme de 200.000 dollars, le projet pourrait se transformer en long-métrage. Donc, si vous êtes fans d'Hook (personne n'est parfait) et de Rufio en particulier et que vous vous êtes toujours demandés comment il avait décidé de se faire des mèches rouges, vous savez ce qu'il vous reste à faire : cliquez ici et faites chauffer la CB.