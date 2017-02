Un jouet nous montre à quoi ressemblera le Shocker de Spider-Man : Homecoming

Cela fait un très long moment que nous n'avons plus parlé de Spider-Man : Homecoming et c'était une très bonne chose. Non pas parce qu'on n'attend pas le film, bien au contraire, mais parce que ce silence était le calme avant la tempête.

Parce que, voyez-vous, Spider-Man : Homecoming sortira sur nos écrans le 28 juillet prochain, et c'est un peu l'un des films les plus importants du MCU avec le prochain Avengers. En effet, après des débuts fracassants dans Civil War, le nouveau Spidey doit donc nous prouver à tous qu'il est celui qu'on attendait depuis toujours dans sa première aventure solo.

Si l'on a déjà beaucoup parlé du film, et notamment de son Vautour, nous n'en avons pas encore vu grand chose, mis à part quelques photos de tournages et une bande-annonce. En tout cas, nous n'en avons pas vu toutes les subtilités et il reste encore quelques surprises à découvrir. Comme l'implication réelle du Shocker par exemple. Incarné par Bokeem Woodbine, Hermann Schultz, alias le Shocker, ne devrait faire qu'une apparition dans le film même si on a pas mal parlé de lui, notamment suite à la diffusion de quelques photos du tournage où un personnage lui ressemblait beaucoup mais sans vraiment l'assumer officiellement.

Si son degré d'implication réelle dans l'histoire reste encore à déterminer, on pouvait se sentir un peu déçu quant à son apparence qui le faisait davantage ressembler à un clodo masqué qu'à un super-vilain. Heureusement, les jouets sont là pour nous spoiler et on ne sait pas ce qu'on ferait sans eux. En effet, lors du dernier New York Toy Fair, et comme chaque année, les constructeurs ont présenté leurs gammes de produits dérivés des gros blockbusters à venir et Spider-Man n'y a bien entendu pas fait exception. L'occasion donc de découvrir l'illustration d'une boite de figurines nous présentant ce qui pourrait être le design definitif du Shocker. Et l'occasion surtout de constater qu'il a quand même bien plus la classe que ce qu'on en a vu jusqu'à présent. Cela nous permet aussi de penser qu'il aura peut-être un rôle plus important à jouer dans le scénario qu'escompté.

Ne reste plus maintenant qu'à respirer un grand coup avant le début officiel de la promotion de Spider-Man : Homecoming qui rissque d'être sacrément soutenue. On en est déjà fatigués d'avance.