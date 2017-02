Le prochain American Nightmare dévoile sa date de sortie

Si ça marche, il n'y a pas de raison que cela s'arrête. Ce vieil adage est on ne peut plus d'actualité lorsque l'on parle franchise et cinéma et American Nightmare est très loin d'avoir dit son dernier mot.

La franchise American Nightmare est intéressante en ce qu'elle représente un sacré rendez-vous manqué avec son public fan de série B et qu'elle est assez symptômatique de son époque. Avec un concept aussi fou que celui-là, on se désole toujours qu'elle n'aille pas plus loin que son principe de base alors que tout la destinait à devenir le nouveau porte-étendard d'un cinéma d'action résolument subversif et badass.

Mais la loi du marché étant ce qu'elle est, la franchise n'est pas allé très loin sur le terrain de la dénonciation des travers de la société américaine et s'est contentée d'être un divertissement faussement méchant, créée uniquement dans le but de profiter du climat ambiant pour s'en mettre plein les poches. C'est un choix comme un autre et il n'y a pas à le critiquer, d'autant que la recette fonctionne puisqu'après trois épisodes il semlait couru d'avance qu'un nouveau film ne tarderait pas à arriver.

Et c'est effectivement le cas puisque American Nightmare 4 est prévu sur tous les écrans dès le 4 juillet 2018. Pour le moment, nous n'avons aucune précision concernant le fond de l'histoire même s'il parait évident que la saga va subir quelques changements importants suite à l'abandon de Frank Grillo qui en avait un peu marre de tourner en rond. Dans le même ordre d'idée, James DeMonaco ne retournera pas à la réalisation bien qu'il en écrive toujours le scénario.

Si l'on ne sait absolument rien de ce qui nous attend, on ne doute pas que la société américaine actuelle lui donnera suffisamment de matériau pour nous concocter une nouvelle histoire et on espère que cette fois, ils se sortiront les doigts. Surtout depuis que Donald Trump est au pouvoir.