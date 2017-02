Les Power Rangers se préparent au combat dans une ultime bande-annonce

On a encore du mal à assumer pleinement le fait que l'on attend un minimum la sortie de Power Rangers. Parce qu'on est des adultes responsables, avec le destin du pays dans nos mains et qu'on parle quand même d'une série les plus stupides du monde.

Et pourtant on ne peut pas lutter. Si le projet nous paraissait tellement improbable au moment de son annonce, il a su nous intriguer (au minimum), voire nous exciter (dans nos bons jours), au fur et à mesure de son avancée. Car, si on ne s'attend pas forcément à un gros chef-d'oeuvre, Dean Israelite semble avoir peaufiné un minimum son Power Rangers pour en faire un peu plus qu'une simple adaptation de la vieille série Saban.

Si dans le fond les différences ne sont pas flagrantes, c'est bel et bien dans la forme que le film prend ses distances, en proposant un design plus proche des super-héros Marvel que des Bioman et consorts. Une approche assez logique par les temps qui courent et qui, si elle ne convainc pas encore totalement, pourrait être le bon choix.

Le film sortira chez nous le 05 avril prochain et, pour fêter ça, on a donc droit à une nouvelle bande-annonce, plutôt courte, mais qui résume assez bien l'état d'esprit du projet et ce qui pourrait être sa plus grande faiblesse. En effet, entre deux plans impressionnants et indicateurs d'un ton gentiment dark, le trailer ne peut s'empêcher de se vautrer dans la vanne foireuse et les clins d'oeil un peu opportunistes. Evidemment, il faudra attendre de voir le film pour savoir si cela est bien équilibré ou non, mais quoi qu'il en soit, ce trailer nous rappelle que la vieille série n'est jamais très loin.