Logan : premières critiques de l'aventure solo de Wolverine

Logan est-il le grand film de super-héros attendu ou une nouvelle déception ?

Il est attendu comme le Messie par de nombreux fans de super-héros, qui espèrent que le genre saura marcher vers de nouveaux horizons à l'ombre des productions Marvel classiques et ses concurrents chez DC : Logan de James Mangold, nouvelle aventure solo de Wolverine, où Hugh Jackman ressort les griffes pour la neuvième fois.

Attendu en salles en France le 1er mars, le film a été montré à la presse américaine, avec donc de premières critiques offertes au public.

Logan est-il donc à la hauteur des espoirs et des attentes ? Ou sera t-il une énième déception dans un genre qui commence sérieusement à irriter une partie des spectateurs ? Petite revue de presse pour en avoir une idée.

"C'est Jackman qui porte Logan et donne au film son âme. Il joue ce rôle de manière quasi constante depuis 18 ans, mais il ne semble absolument pas s'y ennuyer. Encore mieux, c'est maintenant un acteur plus raffiné et dans Logan, il joue quelque chose de rare dans le cinéma tiré des comics : un puissant animal rageux qui s'estompe, lentement et en agonisant." (Variety)

"Mélangeant la mythologie Marvel et le western, James Mangold a réalisé un émouvant film solo dépouillé, qui tire sa force d'un Hugh Jackman nuancé en héros réticent." (The Hollywood Reporter)

"Que les films Wolverine aient un futur ou non, Logan est excessivement divertissant. Etant donné que 2016 nous a donné le grivois Deadpool et l'ennuyeux X-Men : Apocalypse, il semble évident que les films de mutants aient besoin d'être plus fous pour survivre. Logan semble être un pas dans la bonne direction." (The Wrap)

"Logan est un coup de poing dans le ventre. (...) Logan est l'exemple d'une histoire de super-héros emmenée vers de nouveaux extrêmes et d'une franchise vers une fin apocalyptique, triste et dépouillée, avec des scènes d'action Rated R qui sont à la fois enthousiasmantes et insupportablement violentes." (L.A. Weekly)

"Logan est un film Marvel avec un peu d'âme et du cran. Censé être la dernière aventure de Wolverine, le film ressemble plus à un western tardif de John Wayne qu'à un film de super-héros conventionnel." (The Independent)

"Jackman et Stewart livrent ce qui pourrait être leurs meilleures performances dans un film X-Men à ce jour. (...) A une époque où les films de super-héros semblent exister pour servir le chapitre suivant, c'est plus qu'évident que l'ingrédient secret pour créer quelque chose de spécial est la présence de vrais enjeux. Sans obligation de se rattacher à l'univers, Mangold et Jackman ont enfin créé un film Wolverine qui va jusqu'au bout de son histoire. (...) La série des X-Men a toujours expliqué que c'était bien d'être différent, d'accepter tout ce qui fait sa particularité. Ça a pris un temps fou, mais les réalisateurs suivent enfin ce conseil, et ça a donné Logan, un film Wolverine avec un coeur sanglant qui bat fièrement." (The Playlist)

"Le film a de nombreuses scènes d'action qui n'impressionnent pas uniquement parce que Wolverine peut enfin découper de manière sanglante et impitoyable, mais aussi par l'utilisation inventive des pouvoirs des personnages. (...) Avec aussi les influences du western sur le style de Mangold et l'envie d'insérer des éléments de sciece-fiction, c'est une expérience unique en son genre." (IGN)

"Il y a quelque chose de Mad Max dans cette course-poursuite en plein désert, et l'utilisation subtile des effets spéciaux donne à l'action un aspect poussiéreux et authentique. (...) Logan utilise Jackman mieux que n'importe quel film de la saga" (Telegraph)

Bref : Logan a semble t-il conquis les critiques américaines, et s'annonce à peu près aussi grandiose que prévu.