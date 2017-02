Le spin-off de Conjuring 2 sur la nonne maléfique a enfin une date de sortie

Si l'on peut résolument en avoir marre des films d'horreur chrétiens qui pululent depuis quelques années à cause de James Wan et Jason Blum, il vaut mieux s'y habituer parce que ce n'est pas prêt de s'arrêter. La preuve aujourd'hui.

C'est qu'on a quand même l'impression de se répéter ces derniers mois et, au risque de tourner en boucle, on replonge aujourd'hui dans l'univers des films d'horreur chrétiens qui cartonnent ces dernières années, qui mettent du Jesus et de la bonne morale américaine un peu partout et principalement là où il n'y en a pas vraiment besoin. Alors c'est sûr qu'on aimerait un bon cinéma d'horreur libéré de toute contrainte religieuse, qui ne soit pas uniquement à propos de la foi et de la rigueur, qui utilise son fond religieux pour parler de tout autre chose (comme L'Exorciste par exemple), mais l'époque étant ce qu'elle est, on fait avec ce que l'on nous propose.

Et le haut du panier en ce moment dès que l'on parle d'horreur, c'est Conjuring. Après deux films et deux spin-offs sur la poupée Annabelle, la franchise va de nouveau connaitre un épisode dérivé, centré cette fois sur la terrifiante nonne aperçue dans Conjuring 2 et qui semblait bien plus dangereuse que ce qui se passait réellement à Enfield. On sait depuis deux semaines que le projet sera confié à Corin Hardy, réalisateur maudit du remake de The Crow qui semble de plus en plus mort et enterré. Et cela nous fait bien plaisir de le voir rebondir aussi rapidement.

Et aujourd'hui, nous apprenons via Coming-Soon que The Nun (puisque c'est son petit nom) vient de se voir octroyer une date de sortie par la New Line et qu'il atteindra donc toutes les salles américaines le 13 juillet 2018. Et c'est une très bonne nouvelle puisque cela signifie que le film ne va pas tarder à commencer son tournage et que donc on aura plein de nouvelles choses à dire à son sujet. Et, nous, on aime ça, la nouveauté. Ca nous évitera de tourner en boucle. Parce qu'on n'aime pas tourner en boucle. Jamais, C'est nul, Un peu comme cette conclusion.