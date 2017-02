Matt Reeves ne réalisera finalement pas The Batman

C'est encore le gros bordel du côté de The Batman. A tel point qu'on va finir par se demander s'ils n'aiment pas ça, au fond, les gars du studio.

Non parce que bon, un moment il faudra quand même se poser les bonnes questions. Warner et DC ont-ils vraiment envie de sortir un nouveau Batman ? Ou plus exactement, un vrai bon Batman ? Qui ne soit pas là uniquement pour tenir tête à Marvel façon Suicide Squad ? On peut raisonnablement se poser la question quand on voit qu'une fois de plus, le projet s'embourbe.

Après la défection de Ben Affleck du poste de réalisateur pour une raison qu'on a encore du mal à cerner (et qui semble bien plus que l'explication officielle), son possible retrait total du film, The Batman voyait semble-t-il approcher le bout du tunnel la semaine dernière avec l'annonce de la possible arrivée de Matt Reeves aux commandes du projet. Et qui a vu ses Planètes des SInges sait combien le gars est doué et pourrait tout à fait remplir le job.

Sauf que voilà, comme disait John Carpenter dans Invasion, Los Angeles, la vie est une chienne et elle commence à avoir ses chaleurs. On n'est donc que moyennement surpris d'apprendre aujourd'hui via le Hollywood Reporter que Matt Reeves vient de décliner l'offre en cours de négociations. Et il ne s'agit pas ici d'une question de salaire ou d'agenda mais plutôt d'ambiance générale puisque le communiqué nous apprend que Warner et DC sont prêts à faire le film à n'importe quel prix, possiblement dans la précipitation la plus totale, ce qui déplait fortement au réalisateur qui prévient qu'il pourrait reprendre la discussions lorsque "les esprits se seront calmés". Ce qui donne une bonne idée de l'ambiance.

Plus que jamais, The Batman repose sur un équilibre fragile et il ne fait aucun doute qu'il y aura probablement une grosse annonce ces prochains jours pour rebondir, à condition que tous les executives du studio ne se pendent pas d'ici là.