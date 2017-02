Star Wars : Disney révèle le triste sort de Jar-Jar Binks après La Revanche des Sith

Personnage moqué, rapidement devenu le symbole pour certains fans des errements de la prélogie de George Lucas, Jar-Jar Binks a connu un destin peu enviable, comme vient de le révéler Disney.

Si avec le temps, cette créature numérique a été appréhendée avec plus de bienveillance distanciée que de véritable haine, on ne peut pas dire que grand monde porte le Gungan dans son cœur. Disney, désormais propriétaire de Lucasfilm et donc de la franchise Star Wars, en a manifestement pris acte.

En témoigne le troisième tome de la déclinaison littéraire de la franchise, intitulé Star Wars Aftermath : Empire’s End. Dans une scène du récit rédigé par Chuck Wendig, on découvre ainsi que tout n’a pas été facile pour Jar-Jar après la crise d’adolescence d’Anakin Skywalker.

Au cours d’une scène située sur Naboo, nous suivons un jeune réfugié errant dans les rues, où il croise un clown sans le sou, manifestement sans domicile fixe, officiant aux abords d’une petite fontaine où il tente de divertir les enfants de passage.

Il dévoile au personnage qu’il est devenu un paria suite à ses actions dans la prélogie, son peuple sur Naboo considérant qu’il a été un traître à la solde de l’Empire. Décidément, jusqu’au bout, Jar-Jar en aura pris plein la tête.