Mission Impossible 6 : le réalisateur fait des annonces spectaculaires et prometteuses

Mine de rien, nous avons été nombreux à apprécier le Mission : Impossible 5 de Christophe McQuarrie. Du coup, on est très impatient de découvrir ce qu’il prépare avec Mission : Impossible 6.

Pour la première fois, la franchise initiée au cinéma par Tom Cruise a décidé de faire appel deux fois d’affilée au même metteur en scène, signe que la collaboration entre les deux artistes a été plus que fructueuse.

Or, l’équipe de Empire a pu en causer gaiement avec le cinéaste, qui s’est bien gardé de trop en dire sur le contenu de ce nouvel épisode, mais a tout de même délivré des informations essentielles. On savait par exemple que la production envisageait de tourner à Paris. Une destination confirmée par Christopher McQuarrie.

« Ça se passe très bien ! On commence le tournage le 10 avril prochain à Paris. Vous allez découvrir un Ethan Hunt très différent, je peux vous l’assurer. »

Néanmoins, la première question à se poser est celle des cascades. Avec l’invraisemblable décollage qui faisait office d’ouverture dans Mission : Impossible 5, Cruise avait frappé fort. Tom Pouce pourra-t-il faire mieux dans le chapitre à venir ?

« Je ne sais pas ! Et je dois trouver d’ici le 10 avril. J’ai peut-être quelque chose que j’ai déniché aujourd’hui. Je suis allé voir Tom avec la photo d’un bâtiment, il l’a regardé et a dit « C’est génial, je veux descendre en chute libre de cet endroit ! » Et franchement, je l’imagine très bien sur un poster, j’imagine très bien Tom en train de sauter ! »