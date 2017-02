Colossal : Anne Hathaway est un monstre géant complètement bourré dans la nouvelle bande-annonce

Présenté avec succès lors du dernier Festival de Toronto, Colossal nous arrive avec un nouveau trailer.

La trentaine désabusée et l’alcoolisme sont des sujets courants du cinéma indépendant américain, tout comme les monstres géants composent un ingrédient essentiel des Kaiju Eiga japonais, en revanche il est beaucoup plus rare que ces deux types de productions s’hybrident.

Et c’est ce qui se passe dans Colossal, comédie dramatique où une charmante poivrote (Anne Hathaway) réalise avec stupéfaction que ses actions ont une répercussion sur celle d’un monstre géant qui ravage la planète.







Aidée de ses copains de boisson, dont Jason Sudeikis, elle va tenter de comprendre ce qui lui arrive, et d’interagir avec la grosse bébête. Adulé lors du Festival de Toronto, ce Colossal s’annonce comme une sacrée surprise, qui devrait rappeler à ceux qui en doutaient encore que Anne Hathaway est une comédienne aussi tête brûlée qu’attachante.

Et puis bon, on y boit beaucoup et c’est toujours sympathique. Malheureusement, le film n’a pas encore de date de sortie chez nous. On ne saurait donc trop vous conseiller de regarder cette bande-annonce en boucle et d’en causer beaucoup autour de vous. Ah et si cela ne vous suffit pas, le réalisateur n'est autre que Nacho Vigalondo, le surdoué auquel on doit déjà Time Crimes et Extraterrestrial. Voilà quoi.