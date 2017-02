Pour contrer Aquaman, Marvel vient-il de lancer la production de Namor ?

Si Marvel règne en maitre actuellement sur la galaxie des films de super-héros, DC prépare une contre-offensive monstrueuse qui devrait commencer avec la sortie de Wonder Woman. Et il a les moyens de faire trembler le champion en titre.

A condition, bien sûr, de ne pas faire n'importe quoi, ce qui n'est pas encore vraiment gagné quand on repense au gros bordel qui a lieu actuellement dans les couloirs de la Warner, notamment concernant The Batman. Mais il ne faut pas perdre espoir, Warner et DC s'accrochent comme des énervés à leurs super-héros et il n'est pas dit qu'au final leur vision des choses ne soit pas la bonne et que toutes ces épreuves ne soient pas nécessaires pour trouver la formule magique.

En marge de tous les films à problème du studio, Aquaman semble lui couler de source. Jason Momoa s'apprête à commencer le tournage du film dans quelques semaines et vu qu'il raconte à tout le monde que ça va être génial, on a envie de le croire. Seulement, la contre-attaque de Marvel est peut-être arrivée alors que le site Reel News Hawaii vient de publier un tweet des plus intrigants :

"Il y a un gros buzz sur l'île autour de deux productions rivales qui pourraient nager dans nos eaux. Aquaman et Submariner. On croise les doigts."

Et là, on ne peut pas cacher notre surprise, puisqu'à aucun moment la Marvel n'a annoncé officiellement la mise en chantier d'un quelconque film dédié à Namor, leur Aquaman à eux. Pourtant, cela tomberait sous le sens puisque les droits du personnage sont revenus à la maison-mère après avoir pris la poussière chez Universal pendant des années.

Evidemment, aucune confirmation qu'un film Submariner soit en chantier, mais il y a bien une autre hypothèse, plus réaliste celle-là. C'est en effet à HawaII, et plus particulièrement dans les nouveaux studios Marvel d'Oahu, que se tournera une partie de la série Les Inhumains le mois prochain. Et il se pourrait bien que Namor fasse partie du casting. Une théorie plausible quoi qu'un peu fantaisiste puisqu'on ne voit pas trop ce que viendrait faire un héros sous-marin dans cette histoire. Mais cela reste déjà plus crédible qu'un gros film Marvel dont on n'aurait jamais entendu parler. Vu que les gars du studio font des communiqués de presse pour tout et n'importe quoi, on les voit mal cacher une info aussi énorme.

En tout cas, il y a un truc pas clair...