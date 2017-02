Logan : Hugh Jackman en dit plus sur l'avenir du personnage de Wolverine

Bla bla bla... Logan... bla bla bla.... pleurer.... bla bla bla... tuer la gueule.... bla bla bla... 1er mars.

Ce n'est pas tous les jours qu'une telle chose arrive. Pensez-donc, assister au dernier tour de piste d'un comédien dans le rôle qu'il l'a fait connaitre et se dire qu'enfin, le personnage qu'il incarne sera peut-être finalement retranscrit correctement, c'est limite un événement. En tout cas, toute l'équipe de Logan veut nous y faire croire, Hugh Jackman en tête.

Et dès l'annonce du projet l'an passé, le comédien n'avait pas pris de gants : il allait mettre tout ce qu'il a dans le ventre pour nous offrir l'ultime aventure de Wolverine. Une intention qu'il a encore une fois répétée au micro d'Entertainment Tonight :

"Il n'y a pas un seul plan du film où je n'ai pas donné tout ce que j'avais. Je n'aurai pas pu faire ce film si je n'avais pas pris la décision que ce serait le dernier. Je n'ai fait aucun compromis. J'ai été insupportable avec plein de gens parce que je n'avais pas droit à un autre essai. J'aime ce personnage. Je lui dois ma carrière"

Et c'est totalement vrai. Sans le premier X-Men, pas de superstar du nom d'Hugh Jackman. On comprend d'autant plus alors qu'il se soit à ce point investi dans le film. Mais est-ce vraiment la dernière aventure de Logan sous les traits du comédien ? Il a donné une réponse sans équivoque au New-York Times, quoique...

"Quand j'ai lu le scénario, la réponse était oui. Quand j'ai tourné le film, la réponse était oui et aujourd'hui, la réponse est toujours oui. Personne ne sait ce que je penserai dans 3 ans, mais pour le moment, c'est oui.

Dans tous les films que j'ai fait, quelque chose me rongeait toujours, comme si je n'étais pas arrivé à atteindre ce que je voulais, qu'il s'agisse sur le plan de l'histoire, de mon interprétation ou autre chose. J'ai toujours eu ce doute. Mais là, je ne l'ai pas vraiment."

Même s'il laisse une petite porte ouverte au cas où, sa décision semble donc définitive. Mais cela veut-il dire alors que nous ne verrons plus le personnage de Wolverine dans aucun film puisqu'il est autant rattaché au visage du comédien ?

"Le personnage reviendra. Quelqu'un d'autre l'interprétera, c'est sûr et ça ne me pose aucun problème. A moins que ce soit Daniel Day-Lewis qui le joue et qu'il gagne un Oscar. Là, j'aurai quand même un petit souci."