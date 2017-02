Predator : un acteur parle du possible retour de Schwarzenegger

On n’en n’a pas encore vu la moindre image, mais le Predator de Shane Black nous titille méchamment. Ça tombe bien, un de ses comédiens vient d’en parler.

On le découvrira dans quelques jours à l’affiche de Logan, dont il interprète le méchant, mais Boyd Holbrook est actuellement en plein tournage du nouveau Predator, écrit et mis en scène par le réalisateur de The Nice Guys.

On se demandait depuis un moment s’il fallait espérer y croiser Arnold Schwarzenegger. Et si aucune info officielle n’est pour le moment disponible Boyd a sa petite idée sur la question, comme il l’a expliqué à We Got This Covered.

« Je travaille en ce moment sur Predator. Ce n’est pas une suite, Shane Black prépare quelque chose de totalement neuf, qui reste ancré dans l’univers Predator, mais avec un regard nouveau en termes d’histoire, enraciné dans le réel.

C’est vraiment rafraîchissant. Je ne pense pas qu’on verra Schwarzenegger. Ça ressemblerait trop à un gimmick. On est dans l’horreur, la science-fiction et le western. »

Et ce n’est pas forcément pour nous déplaire, Arnold n’étant plus au top de sa forme et n’ayant jusqu’à présent pas réussi à retravailler avec pertinence ses rôles iconiques des années 80. Sans compter qu’on préférerait évidemment que ce Predator évite le piège nostalgique un peu stérile.