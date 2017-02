Le véritable Hitman explique pourquoi les films sont tout pourris

David Bateson est l’homme qui prête sa voix au célèbre Agent 47 de la saga Hitman. Et il a un avis bien arrêté sur les adaptations cinéma de la franchise.

Comme le reste de l’humanité, le comédien n’a pas franchement aimé les deux films inspirés de la saga vidéoludique, dont le huitième épisode régale actuellement les amateurs de meurtres et d’infiltration.

Plus précisément, il trouve que Timothy Olyphant, premier à interpréter le tueur à gages, n’était pas un très bon choix, comme il l’a expliqué au Hollywood Reporter.

“N’interprétez pas mal mes propos, je le trouve très bon. Je pense que c’est un acteur intelligent et talentueux. Mais je pense aussi que son casting avait une dimension politique. Je crois que la Fox avait les droits de Deadwood à l’époque et ils voulaient faire de Hitman une franchise, une trilogie ou un truc dans le genre, et employer un de leurs acteurs maison semblait la meilleure chose à faire.

Mais, béni soit-il, je trouve que lorsqu’on lui rase le crâne, il a soudain l’air d’avoir 12 ans. Allez poses ce pistolet Timothy, tu pourrais tirer par mégarde. Mais sérieusement, le réalisateur était un clipeur, c’était son premier long-métrage et les explosions étaient très jolies et tout, donc dans ces circonstances, Timothy a fait du très bon boulot vu les circonstances.

Mais je crois qu’au bout du compte, c’était un mauvais casting. Il a fait de son mieux, vu la situation."