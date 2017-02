The Devil's Candy : le thriller horrifique satanique se dévoile dans une bande-annonce sanglante

Aucune date de sortie n'a été encore été annoncée mais The Devil's Candy pourrait être une bonne surprise horrifique de l'année.

Produit en 2015 et présenté au festival de Gerardmer en 2016 et récompensé par le prix du public, le thriller horrifique satanique The Devil’s Candy s’est enfin dévoilé dans une bande-annonce particulièrement excitante et sanglante.

Ecrit et réalisé par Sean Byrne (The Loved Ones), le film raconte l’histoire d’un artiste et métalleux en difficulté. Il s’installe avec sa femme et sa fille dans une nouvelle maison, au passé historique terrifiant, située dans le Texas profond. Quand soudain, des forces démoniaques se mettent peu à peu à envahir les tableaux du peintre et à devenir une menace pour ses proches.

Porté par Ethan Embry (The Walking Dead, Grace & Frankie), le film sortira le 17 mars prochain aux Etats-Unis. En revanche aucune date officielle n’a été annoncée concernant l’Hexagone et le long-métrage finira sûrement directement en VOD. Pas très grave, ce sera l'occasion de passer potentiellement une bonne soirée bien morbide au fond de son canapé.