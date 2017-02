Fast & Furious 8 : on sait enfin qui est le personnage joué par Helen Mirren !

Il y a des questions qui vous hantent. Quel est le sens de la vie ? Pourquoi les brosses à dents ont-elles des poils ? Qui est le personnage joué par Helen Mirren dans Fast & Furious 8 ?

Heureusement, on a trouvé une réponse à cette dernière interrogation existentielle. Parce que bon, l’actrice, éminemment brillante et prestigieuse, si elle fait preuve d’un sens de l’auto-dérision et du second degré formidables, n’a pas exactement le même pedigree que ses confrères du Destin des Furieux.

Cette habituée des grands metteurs en scène britannique interprétera ici la môman de Jason Statham. En même temps avec Helen Mirren comme mère, pas étonnant que le personnage de Shaw soit une montagne de charisme et un gros badass.

On a appris récemment que Mirren n’avait pas eu l’occasion de conduire de grosses voitures sur le tournage (ce qu’elle regrettait, étant elle-même une pilote émérite), on espère néanmoins qu’elle aura pu manier deux trois lance-roquettes histoire de calmer tout le monde.

Ah et sinon, Fast & Furious 8 débarquera en France au mois d’avril. Vroum vroum à tous.