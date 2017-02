Skull Island : un nouvel extrait dévoile la connexion entre Kong et Godzilla

Alors que nous sommes à quelques jours de découvrir Kong : Skull Island, le film vient de dévoiler un premier extrait qui connecte le film à Godzilla.

La nouvelle n’est pas exactement une surprise, puisque Warner a décidé d’accoupler les deux franchises monstrueuses, afin de nous offrir prochainement un choc des titans bien comme il faut. Toutefois, on ignorait comment ces deux mondes allaient s’hybrider.

L’extrait que voilà nous permet d’en savoir un peu plus. On y découvre Samuel L. Jackson et John Goodman, manifestement pas en très bons termes puisque le premier menace le second de lui faire exploser le crâne. Leur discussion laisse à penser que cette scène se déroule après la première rencontre des héros avec le bestiaire qu’abrite Skull Island, Goodman mentionnant la perte d’hommes quelques instants plus tôt.

Plus intéressant, John Goodman mentionne qu’il travaille pour Monarch, l’organisation secrète qui tente de maîtriser Godzilla et les vilaines créatures mangeuses de radiations qu’il boulotte dans le film de Gareth Edwards.

On peut donc supposer qu’en lieu et place de le ramener à New York pour un show théâtrale, les membres de l’expédition racontée dans Skull Island refileront Kong à Monarch, qui n’aura plus qu’à organiser son super tournoi de catch entre monstres géants.