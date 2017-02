Le remake live de Mulan a trouvé sa réalisatrice

Après tout, c'est vrai, il n'y a pas de raison que ça s'arrête si à chaque fois ça fonctionne en salles. Il n'empêche qu'on devrait quand même à l'occasion dresser la liste des films animés Disney qui restent à adapter en live. Comme ça, on aurait une longueur d'avance et on serait moins surpris.

Alors qu'on attend tous La Belle et la Bête avec une bonne grosse crainte des familles le 22 mars prochain, Disney continue tranquillement son entrerprise de révisionnisme, entre Le Roi Lion et Aladdin. C'est donc au tour de Mulan de passer à la moulinette et la direction que le film va prendre se précise puisque la production vient apparemment de trouver la personne idéale pour s'en occuper. Il s'agit donc de Niki Caro, réalisatrice de L'Affaire Josey Aimes et McFarland, USA, révélée en 2002 avec Paï, qui mettra en scène les aventures de la princesse guerrière habillée en homme pour combattre les Mongols.

L'affaire Josey Aimes

Une nomination qui fait entre autres suite au refus d'Ang Lee d'emballer le film et qui montre qu'au fond Disney est toujours sur la même ligne : film avec une nana réalisée par une nana, film avec des chinois réalisé par des chinois. On se demande comment ils vont faire le jour où ils voudront remaker Les Aristochats.

Cela dit, Disney semble être en totale confiance avec Niki Caro puisqu'il n'hésite pas à lui confier un budget supérieur à 100 millions de dollars pour emballer sa vision du récit. Mais il faudra prendre son mal en patience puisque Mulan est très loin d'être réellement mis en chantier et qu'il peut encore se passer plein de choses. D'ailleurs, le film n'a même pas encore de date de sortie, c'est pour dire.

Bon, par contre, il va vraiment falloir qu'on la fasse cette liste quoi... Un jour...