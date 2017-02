C'est finalement Joe Carnahan qui va réaliser le remake de The Raid

Joe Carnahan a toujours été un gars relativement discret. Sauf que là, sans qu'on sache trop pourquoi, il est en train de devenir le réalisateur de films d'action ultime.

Parce qu'entre l'adaptation cinématographique de la saga Uncharted, dont il est uniquement scénariste, la réalisation de Bad Boys for Life et maintenant la prise en charge du remake de The Raid, le metteur en scène est en effet en train de se faire une place de choix dans le coeur des fans d'action. Carnahan lui-même a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter il y a quelques heures, en compagnie de son comédien principal qui n'est autre que Frank Grillo.

Et déjà, les premiers élements du remake font surface et promettent que l'ensemble sera géré intelligemment puisque le réalisateur a posé d'emblée l'idée que sa version sera moins une adaptation littérale du film de Gareth Evans, qu'une réimagination de son concept qui pourrait pour le coup être déplacé au Venezuela, tout en restant fidèle au style Carnahan, en promettant que le ton de l'ensemble serait proche du Territoire des Loups et de Narc.

Et pour éviter derechef le branle bas de combat des fans du film original, précisons que tout ceci est fait avec la bénédiction la plus totale de Gareth Evansqui assurera également le poste de producteur sur le remake. Si cette annonce est une excellente nouvelle et promet déjà un sacré spectacle, cela signifie aussi que Joe Carnahan a le temps de s'occuper de ce projet. Ce qui signifie donc que Bad Boys For Life pâtine bien comme il faut, et confirme qu'il aura du retard. Et ça, c'est pas cool du tout.