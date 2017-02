Grave va vous en faire voir de toutes les couleurs avec un extrait affamé

On vous l’a dit (et on va vous le répéter) Grave est un de nos coups de cœur de 2017. Et comme le film vient de dévoiler son premier extrait, on s’empresse de le partager avec vous.

Que se passe-t-il quand une étudiante vétérinaire timide et végétarienne se découvre un amour immodéré de la viande au beau milieu du giga-bizutage ? C’est précisément ce que vous allez découvrir, dans cette séquence où la jeune Garance Marillier voit rouge. Enfin vert. Bref, une scène où la réalisatrice Julia Ducournau se fait un plaisir de jouer sur les couleurs et les textures, tout en mêlant avec malice récit initiatique, teen movie, et body horror.

Bon appétit, et vivement le 15 mars, qu’on reprenne une tranche de Grave.